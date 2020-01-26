شكرا لقرائتكم خبر عن بسب الصقيع.. الزراعة تضع قش الأرز لتدفئة حيوانات 8 محافظات وتكييفات للزواحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عدد من الاجراءات التنفيذية الوقائية للحيوانات لمواجهة الصقيع وبردوة الجو وتدفئة الحيوانات، وخاصة حديقة الجيزة و7 حدائق حيوان فرعية تابعة لها بمحافظات "الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف والعريش والشرقية ، تفاديا لتلاشى أى من الأضرار التى تؤثر على الحيوانات بالسلب، وتؤدى إلى نفوقها ومن بين الإجراءات التى اتخذتها حدائق الحيوان عمل فرشات من قش الأرز لمبيت الحيوانات،وتوفير كميات من الأغذية المصنعة والسكريات ، و أعلاف ذات قيمة بروتينية عالية.

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365": إن من بين الاجراءات التى تم اتخاذها وخاصة بحديقة حيوان الجيزة ،و التى تعد من أكبر الحدائق ونظرنا لوجود عدد كبير من الحيوانات بها، عمل فرشات من قش الأرز للحيوانات ، وتوفير كميات الأغذية المصنعة والسكريات، وأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، مثل العسل الأبيض والفاكهة.

وتابع رئيس حدائق الحيوان: معظم وسائل التدفئة للحيوانات فرش قش الأرز بمبيتات الحيوانات، والمكملات الغذائية بإستثناء انسان الغاب يتم توفير بطاطين والاستعانة بتكيف لتشغيلة على السخن فى مكان الإيواء للتدفئة ، كما يتم ذلك فى بيت الزواحف بسب تأثرهم ببرودة الجو، وتوفير جميع الأغذية المحفظة، وتوفير" طبالى" لبيت السباع للجلوس عليها لتلاشى برودة الجو ، وفتح المبيت لإناث الدببة وتوفير البليلة لعائلات الشمبانزى، وفتح المبيتات للزراف ،وإعطاؤها المزيد من الأعلاف المصنعة والعدس والفول والتفاح والخضروات

وأضاف رئيس حدائق الحيوان ،أنه من بين الإجراءات أيضا تامين بيوت المبيت للحيوانات ، وتشكيل لجان بيطرية للمتابعة والفحص طبقًا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وعمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك لمنع تسرب المياه داخل الحدائق، وتقفيل الجحور لمنع تجمع المياه، لتلاشى أى من الأضرار الصحية للحيوانات التي تسببها موجة الصقيع وبرودة الجو،و تقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، توفير كميات من القمح على هيئة بليلة، بالاضافة الى الحلبة والشاى التى تقدم الى عائلة لشمبانزى "لوزة ويويو وإنجى والبرنس ومشمش" وإنسان الغابة، بالاضافة الى تقديم التفاح والخضروات للزراف..

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ومن بين الاجراءات فتح أبواب المبيتات للأسود وتقديم لهم وجبات من اللحوم، وبالنسبة للدببة "هانى وعنتر وسلوى ونفين وسماح"، يتم فتح بيت المبيت وفرشها بقش الأرز، ويقدم لها "أرز بلن وعسل أسود، ولعائلة القردة واشهرهم "، يقدم لها الفول السودانى والبلح والبيض المسلوق والتفاح والموز والجوافة ، وكلب البحر يفضل تناول الأسماك، بينما تجد الخضراوات ، وبطاطا لفرس النهر ، وتامين مبيت الزرافة وتوفير جميع المكملات والاعلاف والأغذية للزرافة.

كما تشمل الإجراءات تنفيذ خطة التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية لحيوانات وطيور حديقة الحيوان بالجيزة، ضد أنفلونزا الطيور مع قدوم فصل الشتاء ، وفق خطة تحصينات وقائية وعلاجية بمجموعة متميزة من اطباء حديقة الحيوان بالجيزة وعدد من الكلافين ذوي الخبرة ، مؤكدة أن عمل التحصينات بحديقة حيوان الجيزة فى إطار الاهتمام بالحفاظ على الحياة البرية.