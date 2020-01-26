شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية بالصين: ووهان تحولت لمدينة أشباح.. والخارجية: نتواصل مع الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك إدراك واضح من جانبنا لأبناء الجالية المصري في الصين، وما يحدث هناك، مشيراً إلى السفارة المصرية تحركت على الفور لمتابعة الجالية المصرية في مدينة ووهان، ويتم التواصل مع السلطات الصينية فى ظل الحظر المفروض على المدينة الصينية.

وأضاف أحمد حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج القاهرة الآن، والمذاع عبر فضائية الحدث، أن السلطات الصينية تتخذ أقصي درجات اليقظة والحذر، ويسعون إلى الوصول لحل للموضوع، وهناك حجر صحي للمدينة امتدت إلى مدينتان في مقاطعة أخري، والسفارة المصرية.

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وتابع متحدث الخارجية، أن هناك منصة للتواصل في الصين، يتم التواصل عليها بين أبناء الجالية وبين السفارة، كما أن السفير يتواصل بكل قيادات الجالية وأبناء الجالية المصرية، مشيراً إلى أن السفارة عممت نموذج بيانات ووصلنا حتى الآن حوالي 350 شخص من المقيمين في المدينة، كما أن الخارجية تنسق مع السفارة وجميع الوزارات المعنية.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة عزة عبد الوهاب، مسئول الطلبة بجامعة ووهان الصينية، إن المدينة أغلقت بشكل كامل، ولا يوجد فيها حياة حالياً، موضحة أن المطاعم والمستشفيات ووسائل النقل أغلقت تماماً، حتى أن المدينة باتت كأنها مدينة أشباح خلت من المارة والسكان، فيما قال الدكتور أحمد فتحى، مقيم في الصين، إن مدينة ووهان أغلقت بالكامل، ولا يستطيع أن يخرج بسبب إغلاق وسائل المواصلات في المدينة.