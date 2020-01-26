شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر ينفي صدور قرار لغرفة الشركات بوقف الرحلات السياحية الصينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، فى بيان له، ما تردد من ان الغرفة قررت وقف الرحلات السياحية الصينية إلى المطارات والمدن المصرية، كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس كورونا إلى البلاد وإلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، لأجل غير مسمى.
وأكد الشاعر ان هذا البيان المنسوب إلى الغرفة غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرا إلى أن ما حدث هو قرار الحكومة الصينية بوقف سفر المجموعات من المواطنين الصينين إلى الخارج ضمن إجراءات احترازية عديدة اتخذتها الحكومة الصينية لمواجهة خطر انتشار الفيروس ومحاصرته، وأوضح ان اي قرارات تخص حركة السياحة الصينية للخارج من إلغاءات لحجوزات او غير ذلك تعود للشركات الصينية وتنفيذًا لتعليمات حكومتها في هذا الشأن.
وأعرب عن أمله في ان تنجح الجهود الدولية الحثيثة في مواجهة انتشار الفيروس ومحاصرته منعًا لتأثيره السلبي علي الاقتصاد العالمي وحركة السياحة الدولية.
وناشد الشاعر وسائل الاعلام الحرص علي نشر الاخبار الصحيحة ومن مصادرها الموثقة منعا لاثارة ايه بلبلة بسبب اخبار غير صحيحة، او من أشخاص لا يمثلون غرفة شركات السياحة.
وتتزايد المخاوف من تسارع وتيرة عدوى فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي مع سفر مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج خلال عطلات السنة القمرية الجديدة، رغم إلغاء الكثيرين رحلاتهم، لاسيما مع ظهور الفيروس في دول جديدة كان آخرها كندا، فيما اتخذ عدد من الدول حول العالم الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيهم من مختلف المدن الصينية.
وذكر التليفزيون الصيني (سي.سي.تي.في)، أمس السبت، أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية، سواء داخل البلاد أو خارجها، اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأكدت الصين إصابة 1975 شخصاً بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
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