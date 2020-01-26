شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 وإصابة 2 فى تصادم واحتراق سيارتين بطريق صحراوى سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 35 دائرة مركز شرطة أخميم وقوع حادث تصادم قبل قليل بين سيارة نقل محملة بمحصول الطماطم قادمة من جرجا فى اتجاه القاهرة وسيارة أخرى ملاكى، قادمة من الجيزة فى اتجاه قرية الكشح دائرة مركز شرطة دار السلام لأداء واجب عزاء، نتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 من مستقلى السيارتين بالإضافة إلى احتراق السيارتين بعد وقوع حادث التصادم.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى مما نتج عنه وفاة عدد من مستقلى السيارتين وإصابة آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم طارق أبوسديره رئيس وحدة مباحث المركز والرائد إبراهيم صقر معاون مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بين السيارة رقم ج ر ل 136 ملاكى ماركة مرسيدس وبين سيارة نقل محملة بالطماطم نتج عن الحادث إصابة محمد قنديل محمد 41 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله للمستشفى الجامعى للعلاج وإصابة رومانى سيفين حلمى 43 سنة بجرح وكسر بالضلوع وتم نقله لمستشفى اخميم المركزى.

كما نتج عن الحادث وفاة عبدالملاك يعقوب عازر 56 سنة ويقيم المنيب الجيزة وميخائيل عياد فهيم 46 سنة ويقيم بذات العنوان وكرستين سدراك 30 سنة وجمال سيفين حلمى 35 سنة يقيم القاهرة تم نقل المتوفين الأربعة للمستشفيات المختلفة تحت تصرف النيابة العامة.

تسببت قوة الاصطدام فى حدوث حريق بالسيارتين مما نتج عنه تفحمهما تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجار الدفع بقوات المرور للسيطرة على حركة السير على الطريق وإعادة حركة السير عليه وانتداب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.













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