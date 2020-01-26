شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطب الوقائي: رفعنا الاستعداد بالحجر الصحى بكل منافذ الدولة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة،إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بزيارة الحجر الصحي بمطاري القاهرة وشرم الشيخ وذالك لضمان الجاهزية والاستعدادات كما امرت بتوفير قوى بشرية اكثر واستعدادهم التام وتم وضع خطة كاملة للتعامل مع المرض بشكل كامل ومنع دخوله الى البلاد ومن تلك الاستعدادات رفع درجة الاستعداد بمنافذ الحجر الصحي بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالإضافة الى العزل الفوري لأى حالة يشتبه اصابتها بالمرض وتعتبر مصر من اوائل الدول التى قامت بإعداد خطة للتعامل مع هذا المرض.

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وتابع الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج رأى عام المذاع على قناة "ten” والذى يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد يتم الآن الفرز الصحي و المناظرة لجميع الركاب القادمين من الصين بطرق مباشرة وغير مباشرة و كذالك يتم المرور الدولي على المطاعم الصينية المتواجدة فى مصر للتأكد من سلامتها.

وواصل الدكتور علاء قائلا: لا يمكن الجزم بشىء حول المرض لأن الأقاويل انتشرت بشكل كبير والمرض لم يظهر بالفعل الا قبل شهر واحد فى الصين.