شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع الهرم 3 أيام لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور ،وبالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " بتنفيذ أعمال نقل مرافق " غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لغلق شارع الهرم جزئياً أمام سينما الهرم فى الإتجاهين دون تعطيل لحركة المرور ولمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط .

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالإتجاهين بدايةً من سينما الأهرام ، وحتى شارع خوفو لمدة 7 أيام تبدأ الإثنين الموافق 27/1/2020 وحتى الاحد الموافق 2/2/2020 على أن يكون العمل طوال 24 ساعة .

ووجه اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف الجهات والانتهاء من الأعمال خلال المدد المعلنة دون تأخير وإعادة الشئ لأصله وإعادة حركة المرور لطبيعتها .

وناشدت محافظة الجيزة ، المواطنين من المارة وقائدى المركبات بالإلتزام بإرشادات اللوحات واللجان المرورية التى من المقررة نشرها بمحيط مناطق العمل تجنباً للتكدسات .

وكانت أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق" الخط الرابع" بإجراء أعمال نقل المرافق" غاز طبيعى" و المتعارضة مع مسار المشروع مما يضطرها الى غلق شارع جمال الدين الافغانى كليا ً بداية من تقاطعه مع شارع الشعب وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأحد الموافق 26/1/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29/1/2020 على ان يكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط .

كذا وسيتم العمل أثناء إختبار خطوط الغاز ولمدة " يومين " ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 30/1/2020 وحتى يوم الجمعه 31/1/2020 على ان يكون العمل الساعة 12 وحتى 5 صباحاً طوال فترة الإختبار.

مما يستلزم عمل تحويلة مرورية على النحو الاتى

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- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الشعب يسلك شارع اللواء فاروق صبرى

- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الاهرام يسلك شارع فاطمة رشدى

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشىء لأصله وعودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير

وناشدت محافظة الجيزة ، المواطنين بالالتزام بتعليمات اللوحات الارشادية والخدمات المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادى التكدسات .