نشرة الحوادث المسائية.. دعاوى قضائية بين عز وزينة وذبيح بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

العثور على شاب مذبوحاً داخل شقته بالجيزة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على شاب مذبوحا داخل شقته.

13 فبراير.. نظر دعوى أحمد عز لنقل توأمه من زينة لمدرسة أخرى

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من عمر عبدالرحمن، محامي الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهم إلى مدرسة أخرى، لجلسة 13 فبراير المقبل.

حجز طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق في ادانته بالرشوة للحكم

حجزت محكمة النقض اليوم الأحد طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم لجلسة 23 فبراير للنطق بالحكم على معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد".

Advertisements

النقض تؤجل طعن قتلة حارس محافظ البنك المركزي السابق

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن 9 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته لجلسة 23 مارس.

منشور للنيابة العامة.. ضرورة ثبات بيانات المتهمين بالرقم القومي

أصدرت النيابة العامة منشورا لأعضائها، بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والربط مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأحوال المدنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة، ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها.

قتل ابنة زوجته وهتك عرضها.. المؤبد لأمين شرطة والسجن 15 سنة للأم

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية أمين شرطة بالسجن المؤبد لاتهامه بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت وهتك عرضها، وعاقبت والدة الطفلة بالسجن 15 سنة لاتهامها بمشاركة المتهم الأول في تعذيب ابنتها ومحاولتها إخفاء جريمته.

زينة تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها 900 ألف جنيه.. والمحكمة تؤجل لأول مارس

أجلت محكمة الأسرة بمدينة نصر نظر دعوى أقامتها الفنانة زينة، تطالب بنفقة مصروفات دراسية لتوأمها من أحمد عز لجلسة الأول من مارس المقبل.