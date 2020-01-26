"الوفد": دورات لتأهيل الشباب على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، رئيس لجنة حزب الوفد بالبحيرة، إن اللجنة تعمل على تأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظة، استعدادًا لخوض الاستحقاقات لانتخابات المقبلة، مجلسي النواب، والشيوخ، وتجهيزهم لخوص انتخابات المجالس المحلية.

وكشف الشرقاوي، في بيان له، عن أن اللجنة تعمل وفق استراتيجية للتجهيز لتلك الاستحقاقات الانتخابية، لضرورة العمل على تأهيل وتدريب الشباب الراغبين في خوض الانتخابات، من خلال العديد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة والتي سيحاضر فيها خبراء متخصصون في هذا المجال.

وأكد رئيس اللجنة، أن الحزب حريص على تدريب وتأهيل الشباب، موضحًا أن اللجنة عقدت عدة لقاءات مفتوحة مع الشباب واستمعت إليهم، وإلى أفكارهم حول العديد من القضايا المختلفة.