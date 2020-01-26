عبدالعزيز آل الشيخ: حضور السيسي مؤتمر الأزهر يحمّل الحضور مسئولية عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس وفد السعودية في مؤتمر الأزهر، إن المؤتمر يحظى بحضور دولي كبير وستكون له نتائج مثمرة، تخدم العمل الإسلامي وتكون حائط صد ضد فكر الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي.

جاء ذلك في تصريح له، خلال وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، وكان في استقباله الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى عبدالله الشمري، ورئيس المراسم بالسفارة فهد معوض.

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وأثنى آل الشيخ، على جهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتوحيد كلمة المسلمين ونحن معه في هذا المنهج، ودعا الله أن يحفظ مصر وأن تبقى دائمًا مشعلًا للهداية، متابعًا: "نتوقع نجاح المؤتمر؛ لأن الذي تبناه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ويتوج بحضور وتشريف البطل المجاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيكون لوجود أثر بالغ يحمّل الحضور عظم المسئولية للوصول لنتائج تخدم المسلمين".

وبين آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تضطلع بدور مهم في خدمة الإسلام والحرص على ما يجمع كلمة المسلمين ويساهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح ونبذ الغلو والتطرف ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشاركة المملكة بالمؤتمر تأتي تجسيداً لعناية المملكة بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين.

من ناحيته أشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بمشاركة المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في مؤتمر الأزهر العالمي تجديد الفكر الديني، الذي يحظى برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مبيناً أن المملكة بلد مؤثر في العالم الإسلامي ومشاركته ستضيف للمؤتمر.​