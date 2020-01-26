برلمانية تطالب هيئة مكتب النواب بإقرار القوانين المنصوص عليها في الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
طالبت البرلمانية منى منير، عضو مجلس النواب، اللجان المعنية بالبرلمان وهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بالحرص على إقرار القوانين التي يلزم بها الدستور، وعلى رأسها قانون المحليات.
وأوضحت في بيان لها: "من ضمن هذه القوانين، قانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز بالمادة 53 دستور حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
ولفتت إلى أن المادة 199 والتي نصت على أن خبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون، بما يتطلب معه تعديلات تشريعية لتنفيذ هذا النص.
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