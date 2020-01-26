إغلاق شارع جمال الدين الأفغاني بالجيزة "كليًا" حتى الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق شارع جمال الدين الأفغانىي، لإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بشكل كلي بداية من تقاطعه مع شارع الشعب، وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين، اعتبارًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، على أن يكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا فقط.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشىء لأصله، وعودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية، التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادي التكدسات.

وتشمل التحويلات المرورية القادم من شارع خاتم المرسلين تجاه شارع الشعب، ويسلك شارع اللواء فاروق صبري، أما القادم من شارع خاتم المرسلين تجاه شارع الأهرام، يسلك شارع فاطمة رشدي.