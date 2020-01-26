"كتاب الخلود".. ديوان جديد للشاعر محمد منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان "كتاب الخلود" للشاعر محمد منصور.

ويضم الديوان عددًا من القصائد التي تجمع بين العمودي والتفعيلة، في قسمين مختلفين يرصد أحدهما حالات الموت بينما يرصد الآخر أحوال الحياة.

وسبق للشاعر إصدار ديوان "الأرض تشربها الدماء" عام 2009، ثم "السفر في الأسود"، و"صوتي كافيًا لإضاءة البيت"، و"يوميات مؤلف" عام 2016.

وحصل الشاعر على عدَّة جوائز، منها الجائزة الأولى من اتحاد الكتاب للشعراء الشباب 2009، وجائزة الدولة التشجيعية 2012 عن ديوانه "السفر في الأسود".