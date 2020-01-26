أخبار مصر | وزيرة التضامن تشهد افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشهد افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، برفقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوي، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي كلمتها رحبت القباج بضيوف مصر من المشاركين في الدورة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تتزامن مع الأسبوع الأخير من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي وأنه أبى أن تنتهي دورة مصر دون أن يرسم البسمة على وجوه أبناء القارة.

وقالت القباج: "أهلا بكم على أرض مصر الحبيبة التي تقع في قلب القارة الإفريقية وتسكنون أنتم في قلبها؛ فمصر بيتكم الثاني ونفخر أن تكون الأولمبياد على أرضها"، مضيفة أن بلدان القارة تعمل معا للاستثمار فيها، وأهم وجوه الاستثمار هو الاستثمار في البشر.

وأشارت القباج إلى أن هذه الدورة تضم لاعبين من 42 دولة يمثلون أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وتحتضنهم القاهرة.

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وأعربت القباج عن فخرها بكل أم وأب ساهموا في تنشئة أبنائهم ورعايتهم رعاية كافية، مشيرة إلى أن احترام هذه الرياضة هو احترام للحضارة.

وأكدت القباج أن احترام الدمج وتشجيعه هو مسؤوليتنا جميعا، داعية لدمج أكبر لذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم واخراج أجمل ما فيهم.

يشار إلى أن المشاركين يتنافسون فى 4 رياضات هي خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشي، فيما تشارك مصر بأكبر بعثة في البطولة بحكم أنها الدولة المستضيفة.