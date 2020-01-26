أخبار مصر | ما هي الدول التي أعلنت الإصابة بـ "كورونا"؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هي الدول التي أعلنت الإصابة بـ "كورونا"؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت 13 دولة حول العالم، وصول فيروس كورونا لأراضيها، عن طريق مواطنين قادمين من دول أخرى، وكان أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، ورفعت تلك البلدان الاستعدادات للدرجة القصوى.



وتشابهت أعراض هذا الفيروس بأعراض الالتهاب الرئوي، والذي سرعان ما انتشر في العديد من الدول، واتخذت مصر أيضًا احتياطاتها داخليًا، ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهته.

وفي الفيديو التالي، توضح "الفجـر" ما هي البلدان التي تعرضت لهوج الفيروس القاتل؟