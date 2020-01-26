أخبار مصر | لأول مرة.. تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الطبى بمستشفى معهد ناصر، لأول مرة، بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر 71 عامًا، باستخدام جهاز القسطرة "بتقنية TAVI" دون الحاجة لاجراء عملية قلب مفتوح، نظرًا لخطورة الحالة وعدم ملاءمة الجراحة لها، حيث أن المريضة تعانى من سمنة مفرطة إذ يبلغ وزنها 160 كجم، وتعانى كذلك من ارتفاع بنسبة السكر والدهون بالدم وقصور بوظائف التنفس.

استغرق إجراء العملية قرابة الساعة تحت مخدر عام ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان، كما تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide) وخرجت المريضة من غرفة القسطرة فى كامل الوعى ومكثت فى العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط وفى غرفة عادية لمدة يوم أخر وبدأت المريضة فى الحركة والمشى بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة وخرجت من المستشفى وبدأت فى ممارسة حياتها الطبيعية بعد نجاح العملية.

وتعتبر (تقنية TAVI)Transcatheter Aortic Valve Implantation أحدث ما وصل اليه العلم الحديث فى تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى.



ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل، مدير عام المستشفى، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص مستشفى معهد ناصر على استمرار ريادتها فى توفير أحدث ما توصل له العلم الحديث فى كافة المجالات الطبية وتوفير خدمة طبية للمرضى المصريين والوافدين من الخارج وخاصة فى مجال أمراض وقسطرة وجراحات القلب والأوعية الدموية.