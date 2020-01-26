أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: قرار وقف تعيين الصحفيين يؤدي إلى تشريد المتدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: قرار وقف تعيين الصحفيين يؤدي إلى تشريد المتدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن قرار وقف المد لسن المعاش هو حق للهيئة فقط، وليس لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن حل الأزمات الاقتصادية للمؤسسات ليس بوقف التعيين؛ فضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الصحفية هو أمر مطلوب، سواء فيما يخص الصحفيين أو الإداريين والعمال.

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، هو قرار غير قانوني؛ فهذا حق أصيل لمجالس إدارات هذه المؤسسات، وليس لأي طرف آخر.



وتابع: "هذا القرار سيؤدي إلى تشريد عشرات الزملاء الصحفيين تحت التمرين، والذين يعملوا بتلك المؤسسات منذ سنوات، والتعيين حق أصيل لهم، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، حدد فترة التمرين للصحفيين بالمؤسسات، بمدة لا تتجاوز سنتين، وهو ما يجعل تعيينهم واجبًا".