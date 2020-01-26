أخبار مصر | محامون عن ترشح مرتضى منصور لمنصب النقيب: العبرة بالفعل وليس بالقول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون عن ترشح مرتضى منصور لمنصب النقيب: العبرة بالفعل وليس بالقول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب وأعضاء المجلس اعتبارا من 30 يناير الجارى حتى 2 فبراير، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل.

وأعلن النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين يوم الخميس المقبل، وذلك خلال تواجده اليوم بمقر مجلس النواب.

وتستعرض "الخليج 365" رأى أعضاء مجلس نقابة المحامين في جمع مرتضى منصور بين رئاسته للنادي وتوليه منصب نقيب المحامين.

قال أحمد بسيوني وكيل النقابة العامة للمحامين إن ترشح مرتضى منصور يحق له طالما تكتمل فيه الشروط والجمعية العمومية تقرر من يتولى مقعد النقيب، مؤكدا أن رئاسة مرتضى لنادي الزمالك لا تعيق ترشحه كنقيب.

وأضاف أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن ساحة الترشح مفتوحة للجميع يترشح من يشاء، لكن الجمعية العمومية هي التي ستختار من يترشح لمقعد النقيب ولا يوجد ما يمنع من ترشح مرتضى منصور لمقعد نقيب المحامين فالأصل في القبول الاباحة.

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وأشار صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن العبرة بمن يتقدم للترشيح بالفعل وليس من يقول ويعلن فقط، مؤكدا أن الجمعية العمومية هي من ستحدد.

وكان مرتضى منصور، قال إن المحامين عندما رأو نادي الزمالك، بعدما كان مركز شباب مهجور وأصبح النادى رقم واحد إنشائيًا على مستوى العالم، في نفس الوقت كم البطولات خلال الفترة الأخيرة، 25 بطولة في مختلف الألعاب، بعد انقطاع البطولات على مدار تسع سنوات سابقة، تحمسوا لمطالبتي بالترشح.

وتمنى "منصور" أن تكون معركة نظيفة، قائلا: "الفيصل بينا أصوات المحامين والمحاميات وأنا خادم لكل المحامين، الزملكاوي والأهلاوي".

وأكد "منصور" على احترامه للنقيب سامح عاشور، مشيرا إلى أنه سيعطي فرصة لوجوه جديدة تُمارس حقها في خوض الانتخابات"، موضحا أن برنامجه سيعتمد بشكل أساسي على كرامة المحامين، وأن تكون العلاقات بين المحامين والقضاة والنيابة العامة والشرطة والصحفيين، محترمة ومتوازنة.