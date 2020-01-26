أخبار مصر | الشعبة الكيميائية والنووية بـ"المهندسين" تعقد جمعيتها العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشعبة الكيميائية والنووية بـ"المهندسين" تعقد جمعيتها العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية جمعيتها العمومية، مساء اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة للمهندسين، بعد مرور ساعتين على الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشعبة واكتمال النصاب القانوني.

وأكد خالد العطار رئيس الشعبة، أن نجاح الشعبة خلال العام الماضي، أدي لحدوث تعديل كبير في مجالات الهندسة الاستشارية والتخصصات الدقيقة، واستحداث مجالات في الهندسة الاستشارية فيما يخص الهندسة النووية، مضيفا أن قائمة الاستشاري في الأعوام السابقة كانت تشمل مجالين فقط، ولكن قاموا بزيادتها إلى ستة مجالات، الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأوضح رئيس الشعبة أنه من بين الأمور المهمة التي قامت بها الشعبة خلال العام الماضي لخدمة مهنة الهندسة الكيميائية والنووية ومهندسيها، هو تسجيل خريجي قسم البتروكيماويات من كليات الهندسة في شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بدلًا من تسجيلهم في شعبة هندسة البترول والتعدين، وهو ما كان يحدث في السابق، الأمر الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه مصلحة كل من الشعبتين، بالإضافة إلى العديد من الأمور المتعلقة بتوصيف مهندسي الكيمياء والنووي وتوظيفهم.

واستعرض الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل، أمين الشعبة، بعض إنجازات شعبة الكيمياء والنووي خلال العام الماضي، والتي من بينها دراسة مشكلة تعيين مهندسي الهندسة الكيميائية، وخاصة في مجال الصناعات البترولية، وتم عمل توصيف لمهام المهندس الكيميائي لإرسالها إلى الوزارات المختلفة والشركات الكبرى للأخذ في الاعتبار عند اختيار المهندسين المناسبين للقيام بالمهام المطلوبة، وكذلك إضافة مجال النمذجة والمحاكاة للعمليات في الصناعات الكيميائية.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح أمين الشعبة، عمل ملتقى هندسي كل 6 شهور، لمهندسي الشعبة للمشاركة الإيجابية والعمل داخل الشعبة.