مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حريق معرض مدينة نصر وفبركة فيديوهات التظاهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حريق معرض مدينة نصر وفبركة فيديوهات التظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

استدعاء الشهود العيان في واقعة وفاة مسنة داخل منزلها بالقاهرة

أمرت نيابة المعصرة، باستدعاء الشهود العيان في واقعة العثور على مسنة متوفاة وفي حالة تحلل داخل منزلها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

التحريات تكشف سبب حريق معرض مدينة نصر

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بشأن نشوب حريق داخل معرض لبيع الموبيليا، بدائرة القسم، التفاصيل الكاملة لملابسات الواقعة، حيث تبين أن حدوث ماس كهربائي، نتج عنه الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، دون خسائر بشرية.

"مرور الجيزة" تغلق شارع جمال الدين الأفغاني.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع جمال الدين الأفغاني كليا من تقاطعه مع شارع الشعب، حتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو الأنفاق" الخط الرابع" بإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع.

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القبض على إخواني بتهمة "فبركة فيديوهات التظاهرات"

صرح مصدر أمني، بضبط أحد العناصر الإخوانية الذي اضطلع بترويج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعيًا بأنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية.

ننشر حيثيات تعويض مواطن 100 ألف جنيه قُبض عليه بالخطأ

قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول دعوى مواطن طالب بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به، أثناء مروره بمدينة نصر، والقبض عليه لتشابه اسمه مع آخر صادر ضده حكم جنائي وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه.

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

أمرت نيابة شبرا مصر، اليوم الأحد، بحبس عاطل، 4 أيّام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

