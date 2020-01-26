مصر | تجديد حبس عاطل متهم بسرقة 10 هواتف محمولة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل متهم بسرقة 10 هواتف محمولة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بسرقة 10 هواتف محمولة من فرع تابع لإحدي شركات المحمول.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت التحريات حول الواقعة واستدعت مسؤولي الفرع للتعرف على المسروقات واستلامها.

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تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ لقسم شرطة المرج من موظف بفرع إحدى شركات المحمول بإكتشافه كسر القفل الخاص بمقر الفرع محل عمله بدائرة القسم، والإستيلاء على 10هواتف محمولة - 128 كارت شحن "فئات مختلفة" جهاز "لاب توب" - 125 خط هاتف محمول - بعض إكسسوارات الهواتف المحمولة – مبلغ مالي.

وبعمل التحريات وبعد التأكد من صحة المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف بقيامه ببيع جزء من المسروقات لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات بمسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.