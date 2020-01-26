مصر | التحريات تكشف سبب حريق معرض مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف سبب حريق معرض مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بشأن نشوب حريق داخل معرض لبيع الموبيليا، بدائرة القسم، التفاصيل الكاملة لملابسات الواقعة، حيث تبين أن حدوث ماس كهربائي، نتج عنه الحريق، ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، دون خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض موبيليا في منطقة مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وتبين عدم وقوع وفيات أو إصابات جراء الحريق.