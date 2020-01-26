شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: خدمة مياه الشرب تغطي 98% من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن 38% من المواطنين في مصر يستفيدون من خدمة الصرف الصحي خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، خلال حواره التليفزيونى في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» الفضائية، مع الإعلامية ياسمين عز، أن 98% من المواطنين في مصر يستفيدون من خدمة مياه الشرب، متابعا أنه يتم أنتاج 30.1 مليون متر مكعب يوميا مياه صالحة للشرب.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة تقوم بدراسات دقيقة للمناطق الأكثر احتياجا لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات.
وأشار إلى أن تحلية مياه الشرب تكلف الدولة مبالغ عالية، ولكن الدولة المصرية حريصة على أنه تتم تحلية المياه وإيصالها لجميع المواطنين في الدولة.
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