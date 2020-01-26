شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ منتخب مصر لليد لفوزهم ببطولة أفريقيا وتأهلهم لأوليمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتخب مصر لليد لفوزهم بكأس أفريقيا، قائلًا: «أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس أفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020».

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كما وجه السيسي، في حسابه على «تويتر»: «لهم جميعا التحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو».

وأشاد الرئيس السيسي، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية مؤخراً في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.