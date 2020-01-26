شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور قساوسة وشيوخ.. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بعيد الميلاد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، إن الإدارة نظمت احتفالية خاصة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب خالد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضافت «إيمان» في بيان، الأحد، أن الاحتفالية حملت شعار «فرحتهم رسالتنا»، وشارك فيها 80 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الهدف من الاحتفالية هو ادخال البهجة والفرحة داخل نفوس هؤلاء الأطفال، موجهةً الشكر لكل من استطاع أن يدخل الفرحة إلى قلوب هؤلاء الأطفال ويصنع لهم مساحة من السعادة تملأ عالمهم.

وشارك في الاحتفالية قساوسة وشيوخا، بينهم الشيخ إبراهيم الجمل، ممثل بيت العائلة المصرية، والقس إبراهيم عبدالمسيح روفائيل من كنيسة العذراء مارجرجس، والقس بولا توفيق من كنيسة أبوسيفين بامبروزو، ونسيم جورج ممثل المدارس الكاثوليكية بمجلس الأمناء.

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

احتفالية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مع عدد من أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة