شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: المحافظة دعمتنا بعد 5 سنوات تجاهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السادسة، بحضور مستشار وزير الثقافة خالد عبدالجليل، ونائب محافظ الإسكندرية، ورئيس المهرجان محمد محمود، ومديره محمد سعدون، والمدير الفني، موني محمود.

كما حضر الفنانون سلوى محمد على، والمخرجة هالة خليل وجميلة عوض وعمرو عابد وإنجي وجدان.

وقال المخرج محمد محمود، رئيس المهرجان، إن «المهرجان بدأ منذ 2014 ووصلنا في دورته السادسة إلى أوبرا إسكندرية»، مشيرًا إلى أن المحافظة دعمت هذا العام بعد تجاهل ٥ سنوات.

وأضاف محمود: «هذا العام هيئة تنشيط السياحة دعمتنا بإعلانات عن المهرجان».

وقال محمد سعدون، مدير المهرجان، إنه سعيد بوجود المهرجان في أوبرا إسكندرية، مشيرًا إلى أن نجم المهرجان هو الفيلم.

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وأضاف سعدون أن «هذه الدورة استثنائية لأنها في يناير، وليس أبريل مثل كل السنوات الماضية».

وقال نائب محافظ الإسكندرية، أحمد جمال، إنه ينقل تحيات المحافظ لكل القائمين على المهرجان، مشيرًا إلى أن «المحافظة لا تتجاهل شباب الإسكندرية ولدينا كل الدعم لكل المواهب».

واضاف جمال: «نتمني النجاح وكل سنة معكم في الدعم وكل أجهزة المحافظة في دعمكم».

وقال خالد عبدالجليل إنه «سعيد بشباب الإسكندرية لأنهم صنعوا إنجازًا عظيمًا، وقدّموا مهرجانا واستطاعوا أن يقنعوا وزارة الثقافة بعمل المهرجان في أوبرا الإسكندرية وهذا جاء بقناعة».

وأضاف عبدالجليل: «جميع المهرجانات تصنع في القاهرة وتعلب هناك وتذهب للمحافظات لكن هذا المهرجان هو الوحيد الذي يصنع منا بناءه لذلك، وأهدت الوزيرة إيناس عبدالدايم ختام المهرجان في دار الأوبرا بالإسكندرية وستحضر حفل الختام الجمعة المقبل لأن القائمين على المهرجان شرفونا في عمل مهرجان حقيقي».

وقال موني محمود، المدير الفني، إن «المهرجان عبارة عن شاشة وأفلام واستقبلنا ٦٠٠ فيلم واخترنا منها ٦٣»، مشيرا إلى فيلم الافتتاح سيكون محوريًا.

وأضاف «موني»: «أتمني أن يعجب الجمهور بالأفلام لأن اختيارها جاء بعد عناية فائقة وجدال كبير».