شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين الجديد لدى مصر يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم هشام بن محمد الجودر، نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد، إلى السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وذلك بمقر الوزارة

وأعرب هشام بن محمد الجودر، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مؤكدًا سعادته حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

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من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون المراسم ، بالعلاقات الثنائية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله.