شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعليم الجيزة تعلن نتائج امتحانات الترم الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة، إنه جارى تصحيح ورصد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية على مستوى الإدارات التعليمية، موضحة أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأسبوع الجارى أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الكنترولات ما زالت تقدر درجات المواد، التى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم فى نهاية الأسبوع الماضى ، وتم الانتهاء من تصحيح المواد التى اختبرها الطلاب فى بداية انطلاق الامتحانات منها اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، مشددة على أن الكنترولات ترصد وتراجع النتيجة أول بأول.

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة أدوا امتحان الفصل الدراسي الأول 16 يناير الجارى وانتهوا 23 من نفس الشهر.

وكان قد دخل طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى أمس السبت 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4يونيو 2020. وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى عبر موقعها الرسمى، حيث يستطيع الطالب أن يحررالاستمارة الإلكترونية بعدها يتم تحرير الاستمارة الورقية خلال الترم الثانى فى المدارس، موضحة أن الطالب يوقع على إقرار عدم حيازة المحمول أثناء كتابة الاستمارة داخل لجنة الامتحان ومن يصطحب المحمول أو أى وسيلة إلكترونية سيطبق عليه قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ستطبق اجراءات قوية لمنع الغش فى لجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة. Advertisements قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة، إنه جارى تصحيح ورصد نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الاعدادية على مستوى الإدارات التعليمية، موضحة أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأسبوع الجارى أو بحد أقصى بداية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الكنترولات ما زالت تقدر درجات المواد، التى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم فى نهاية الأسبوع الماضى، وتم الانتهاء من تصحيح المواد التى اختبرها الطلاب فى بداية انطلاق الامتحانات منها اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، مشددة على أن الكنترولات ترصد وتراجع النتيجة أول بأول. وكان طلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول 16 يناير الجارى وانتهوا 23 من نفس الشهر. وكان قد دخل طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى أمس السبت 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4يونيو 2020. وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020،، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى عبر موقعها الرسمى، حيث يستطيع الطالب أن يحرر الاستمارة الإلكترونية بعدها يتم تحرير الاستمارة الورقية خلال الترم الثانى فى المدارس، موضحة أن الطالب يوقع على إقرار عدم حيازة المحمول أثناء كتابة الاستمارة داخل لجنة الامتحان ومن يصطحب المحمول أو أى وسيلة إلكترونية سيطبق عليه قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات، مشددة على أن الوزارة ستطبق اجراءات قوية لمنع الغش فى لجان الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

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