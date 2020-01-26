شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أعراض فيروس كورونا الشبيهة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل فيروس كورونا تهديدا عالميا بعد انتشاره فى أكثر من بلد حول العالم، وانتقاله بعد ظهور أول حالة إصابة فى سوق ووهان للمأكولات البحرية فى الصين، وتتشابه أعراض هذا الفيروس مع أعراض نزلات البرد والأنفلونزا.

من خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أعراض مرض كورونا الشبيهة بالأنفلونزا، وفقاً لموقعى جريدة الجارديان والدايلى ميل البريطانيتين.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا، ظهر لأول مرة بالصين نتيجة انتقال العدوى من أحد الحيوانات إلى البشر بأحد أسواق المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، فيما قال آخرون إن الخفافيش والثعابين هى السبب فى هذه العدوى.

أعراض فيروس كورونا الشبيهة بالأنفلونزا

السعال.

-الحمى.

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-صعوبات التنفس.

-فى الحالات الشديدة يمكن أن يكون هناك فشل فى الأعضاء.

-التهاب فى الأنف يصاحبه السيلان.

- العطس الشديد.

- الصداع الشديد الذى يتسبب فى عدم القدرة على الحركة.

- ألم شديد فى الحنجرة وعدم القدرة على الكلام.

- آلام فى العضلات وعظام الجسم بشكل كبير.