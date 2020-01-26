شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ منتخب اليد لحصوله على كأس أفريقيا والتأهل لأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لاوليمبياد طوكيو. Advertisements وأشاد الرئيس بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية مؤخراً في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يهنئ منتخب اليد لحصوله على كأس أفريقيا والتأهل لأوليمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.