شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى مجلس الوزراء تستجيب لليوم السابع وتوقف مذبحة أشجار كافور مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لشكوى قارئ نشرت عبر خدمة صحافة المواطن، متضررا فيها من قطع أشجار كافور عمرها أكثر من 30 سنة على جانبى شارع الطيران بمدينة نصر، والتى تم وقفها بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأوضحت منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أن عملية قطع الأشجار كانت تتم من قبل أفراد غير تابعين لأى جهة، والغرض من ذلك هو الاتجار بهذه الأشجار النادرة الباهظة الثمن.

وأفادت المنظومة انه تم التوجه إلى البلاغ بعمارة رقم 17 شارع الطيران مدينة نصر، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى التقطيع وعمل محضر شرطة بالواقعة وقف القطع الجائر للأشجار.

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وأوضحت الشكوى التى تم نشرها عبر الخليج 365 أن الواقعة بشارع الطيران بمدينة نصر على شارع الطيران الرئيسى، وتبين أن هناك مذبحة لعدد 15 شجرة كافور من مافيا الأشجار فى الحديقة الخلفية الخاصة بالعمارة، خاصة وأن عمر الشجرة يزيد عن ٣٠ سنة، وبدلا من تقليمها تمت إزالة الشجر الأثرى بدون وجه حق، أو حتى لمنفعة عامة، وهذا ما استلزم تحرك منظومة الشكاوى مع محافظة القاهرة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".

ويجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365” مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.