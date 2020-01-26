الخليج 365: انتهاء ظاهرة «مقاول الإرهاب»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: صفعة على وجه قطر وتركيا فى عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.. انتهاء ظاهرة «مقاول الإرهاب».. الكومبارس يسقط ويعلن مغادرة المشهد.. صدمة فى تغطيات الجزيرة وهجوم على مصر.. واللجان بين العويل وسباب المصريين واقرأ أيضا.. السيسى يتسلم وسام «سان جورج» الألمانى تقديراً لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية

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