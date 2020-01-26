شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تلتقي وفدًا ألمانيًا لتعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأحد، وفدًا ثقافيًا ألمانيًا، برئاسة هانس یواخیم، المدير الفني لأوبرا زيمبر، ومخرج المسرح بأوبرا دريسدن، والمخرجة الفنية باتريكس شتينر، والاقتصادى نیکولاس هولتزر، وأندرياس کریستیان، وماريون فورميلات، عضو الرابطة الثقافية الألمانية المصرية، واللبنانى جوزيف صيون، خبير الصناعات الفنية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.

وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، الأحد، إن اللقاء يفتح أفاقًا جديدة للتعاون مع الجانب الألماني خاصة مع قرب افتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الثقافة والفنون، مشيرة إلى أنه تم طرح مبادرات ومشروعات تعاون مع أوبرا دريسدن بجانب اقتراح للمشاركة في The Semper Opera Ball الخاص بتكريم الشخصية الحاصلة على وسام القديس سان جورج والذي يعد أكبر حدث كلاسيكي فني يقام بأوروبا والمقرر له 7 فبراير المقبل بأوبرا دريسدن بألمانيا.

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من جانبه، قال رئيس الوفد إن الزيارة تهدف إلى فتح قنوات شراكة ابداعية مع الثقافة المصرية خاصة بين أوبرا دريسدن وأوبرا القاهرة الأقدم في الشرق الأوسط وافريقيا، موضحًا أن هذا التعاون يشمل تبادل العروض والخبرات بين الأوبرتين على كافة المستويات.

حضر اللقاء الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة هبه يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وجاء اللقاء، عقب تسليم ألمانيا وسام القديس سان جورج في فئة السياسة والثقافة، للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقديراً لجهوده في شتى المجالات، خاصة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر، والدور الريادي لسيادته في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية.

يشار إلى أن وسام القديس سان جورج تمنحه ألمانيا سنويًا لأحد الشخصيات العالمية المؤثرة في المجتمع الدولي، بدأ الاحتفال به عام 2009 حيث حصل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك نظيره الروماني کلاوس يوهانيس عام ۲۰۱۷، ويتم تكريم شخصية العام في حدث فنى يعد الاضخم في أوروبا ويقام بحضور ۲۰۰۰ مشاهد داخل مسرح أوبرا دريسدن وأكثر من 15 ألف آخرين بالساحة الخارجية عبر شاشات لنقل الحدث، كما تغطيه العديد من شبكات التلفزيون المحلية والدولية ليصل لملايين المشاهدين على مستوى العالم.