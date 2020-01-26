شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني الـ90 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إدارة مطار الغردقة الدولي، الأحد، بعيد الطيران المدنى الـ 90، والذى يوافق 26 يناير من كل عام، بناءً على تعليمات محمد منار، وزير الطيران.

وأكد محمد كمال، مدير عام مطار الغردقة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن إدارة المطار بتزيين صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدني، وقام فريق العلاقات العامة برئاسة حاتم كامل مدير العلاقات العامة باستقبال وتوديع المسافرين والتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصري.

وشارك نادى الطيران بمدينة الغردقة بتنظيم مسابقات للبراعم الموهوبة الذين يحرصون على الاهتمام بنشاط الرياضات الجوية، والتى تتمثل في تجميع نموذج طائرة وقذفها باليد، وتمرير النموذج من عدة حلقات متتالية وأنشطة أخرى مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعليمهم فنون الطيران المدنى، وحرصت إدارة النادي على توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين من أجل تشجيعهم على ممارسة نشاط الرياضات الجوية.

مطار الغردقة الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني الـ٩٠

مطار الغردقة الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني الـ٩٠

مطار الغردقة الدولي يحتفل بعيد الطيران المدني الـ٩٠