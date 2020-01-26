شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: ضبط عنصر إخواني فبرك فيديو مدعيًا أنه «مظاهرات 25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن قوات الامن ضبطت أحد العناصر الإخوانية الذي إضطلع بترويج أحد الفيديوهات «المفبركة» من عام 2012، مدعياً بأنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية.

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