شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: «استجواب وزيرة الصحة نجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على استجواب البرلمان للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قائلًا: «الاستجواب نجح، وليس شرطًا أن يتم سحب الثقة ليثبت الاستجواب نجاحه من عدمه».

Advertisements

وأضاف «حسب الله»، في حواره لبرنامج «حديث المساء»، على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، مع الاعلامية ياسمين عز، أن «نجاح الاستجواب أن يشير بردع وبقوة وبحزم لمشاكل موجودة في قطاع معين داخل المجتمع المصري ويشير إلى طرق حلها»،

وذكر أن الاستجواب تحدث عن الأوضاع السيئة في بعض المستشفيات وكانت متخذًا لمستشفى بولاق الدكرور العام، وتحدث كل النواب أن هذه المستشفى نموذج لعدد كبر من المستشفيات الموجودة في مصر ولا تستطيع أن تؤدي خدمة صحية جيدة للمواطن.

وأشار إلى أن مناقشة الاستجواب والإشارة لهذه المشاكل والاستماع لإلزام الحكومة ووزارة الصحة لوضع خارطة طريق لحل المشكلات وتوفير الإمكانيات اللازمة في المستشفيات فهو في حد ذاته نجاحًا للاستجواب.