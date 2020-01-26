شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: لا تضييق على المعارضة الوطنية داخل البرلمان أو خارجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسب اللهK المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لا يوجد تضييق على المعارضة الوطنية داخل البرلمان أو خارجه.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله خلال حواره التليفزيونى في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» الفضائية، مع الاعلامية ياسمين عز، أن استجواب وزيرة الصحة كان ناجحًا ولكن لا يشترط إقالة المسؤول أو عدمه من خلال نجاح الاستجواب.

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وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان يستخدم كل أدواته الرقابية للرقابة على الحكومة بشكل رشيد.

وأوضح الدكتور صلاح حسب الله، أن الحكومة الجديدة تعمل بتناغم وتنسيق بين الوزارات لمعالجة المشكلات بالملفات المختلفة لتحقيق استراتيجية الدولة الشاملة.

وأشار إلى أنه متفائل بأداء الحكومة الجديدة وتلقيت دعوة من وزير الطيران للتعرف على إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المختلفة.