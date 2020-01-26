شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تحتفل بالذكري 71 لعيد الجمهورية.. والرئيس: الدستور منحنا حقوقا ديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت السفارة الهندية في القاهرة، بالذكري الـ 71 لعيد الجمهورية، الذي يتزامن مع تفعيل العمل بالدستور، وردّد أعضاء البعثة الدبلوماسية وفي مقدمتهم السفير راهوال کوالیشیرایث، النشيد الوطني، فيما أكد على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي منذ عدة عقود في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

Advertisements

وبحسب بيان، الأحد، قرأ راهوال، رسالة الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، لأبناء شعبه، التي أشاد فيها بتنفيذ العمل بالدستور في 26 يناير عام 1949، مشيرا إلى أن الدستور الهندي منح المواطنين الحقوق الديمقراطية المتمثلة في قيم العدالة والحرية والمساواة والأخوة، التي ركز عليها المهاتما غاندي، موضحا أن الدولة الحديثة تتألف من الأجهزة الثلاثة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وجميعهم يعتمدون على بعضهم البعض.

وتحدث الرئيس الهندي عن استفادة 880 مليون مواطن من الوصول إلى الوقود النظيف، فضلا عن تعزيز الأمن الداخلي، وخدمات الصحة والتعليم باعتبارهم أساس الحوكمة الرشيدة، التي نجحت في خفض تكاليف الرعاية الصحية لعامة الناس عن طريق توفير أدوية بديلة بجودة عالية وأسعار منخفضة، مشيدا في الوقت نفسه بما حققته منظمة أبحاث الفضاء الهندية من إنجازات، حيث أحرزت مزيداً من التقدم في برنامج «جاجانيان»، مشددا على أهمية دعم اللاعبين الهنود المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية، التي ستقام في طوكيو هذا العام.

وطالب الحكومة والمعارضة المضي قدمًا معا لضمان تعزيز تنمية البلد ورفاهية الشعب بصورة مستمرة، واختتم كلمته بكلمات كبير مهندسي الدستور، باباصاحب أمبيدكار، الذي قال: إذا كنا نرغب في الحفاظ على الديمقراطية ليس فقط من حيث الشكل، فيجب التمسك بالأساليب الدستورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.