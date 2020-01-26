شكرا لقرائتكم خبر عن رياض المالكي: حراك فلسطيني للرد على إعلان صفقة القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، رياض المالكي، الحراك الدبلوماسي الفلسطيني لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية إعلان ما يسمى بـ«صفقة القرن».

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم، الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام الدين عاشور.

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وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية تبحث مع الأـشقاء العرب الخطوات العملية للرد على إعلان الإدارة الأمريكية، على كافة المستويات.

وتطرق الوزير د. المالكي خلال اللقاء إلى تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية لما يسمى بـ«صفقة القرن». مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية الواضح والثابت في رفض قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس وغيرها من القضايا، وبكل ما يتعلق بصفقة القرن المرفوضة، مشيداً بالإجماع العربي والدولي الرافض لهذه الصفقة، والداعم للقيادة الفلسطينية في جميع قراراتها.

وأشاد المالكي بعمق العلاقات التاريخية بين فلسطين ومصر، ودعم القيادة المصرية للجهود الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير عاشور، على موقف بلاده الداعم باستمرار لقرارات القيادة الفلسطينية، التي تصب بالدرجة الأولى لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيداً بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، كما عبر عن اهتمام القيادة المصرية بضرورة التنسيق والتشاور بهذا الخصوص للخروج بموقف عربي ودولي موحد تجاه ما يحدث بالمنطقة.