شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: توصيل الغاز لمشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، الأحد، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض توضيحي من المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة «تاون جاس» المنفذة للمشروعات حول ما تم انجازه حتي الأن، موضحا انه تم الانتهاء من اعمال الشبكات بحي العرب والمناخ بعد تنفيذ شبكات توزيع الغاز بالحي بنسبة ١٠٠٪ وتخدم ١٠ الاف عميل، وانه جارى التوصيل إلى 3300 عميل بعد البدء في إجراءات التعاقد.

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وذكر أنه تم تنفيذ شبكات التوزيع بالكامل في العديد من المناطق تشمل المناطق العشوائية التي تم تطويرها من جانب محافظة بورسعيد في كل من القابوطى وزرزارة واللبانة ومساكن النصر وعزبة ابوعوف لنحو 7 الاف عميل وتحويلهم للعمل بالغاز فور التعاقد، وكذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لنحو 10 الاف عميل في مشروع الحي الإماراتي ومشروع مرسى اللنش وجنوب بورسعيد وشرق الحاسب الآلى.

وعن الموقف الإجمالي لمشروعات الشركة بالمحافظة، اوضح «بهنس» ان المحافظة تم تغطيتها بالكامل بشبكة توزيع الغاز الطبيعي بطول 700 كم لتأمين الغاز لجميع العملاء والمنشآت الصناعية والتجارية حيث يبلغ عدد العملاء المستفيدين بالغاز الطبيعى بلغ نحو 172 الف عميل، بالإضافة إلى 25 الف عميل في مدينة بورفؤاد التي يصلها الغاز من خلال التعدية المنفذة اسفل قناة السويس.

واستعرض رئيس «تاون جاس» ما قامت به الشركة في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل من خلال مناطق عملها في ٥ محافظات كبرى وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبور سعيد، مشيرا إلى توصيل مليون وحدة سكنية بالمحافظات الخمس خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ٣٠٪ من إجمالي ما تم توصيله في مصر منذ بدء النشاط، إضافة إلى توصيل ٦٠٠ مصنع وقمينة طوب ومحطة كهرباء ومحطة تموين سيارات.

وذكر أن الشركة تحقق للعام الثاني على التوالي معدلات غير مسبوقة للتوصيل بلغت لأول مرة ٣٠٠ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٩ إلى جانب ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٨، موضحاً أن مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة التوصيل على ٦ سنوات كان لها أبلغ الأثر في تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠/١٩ بالتوصيل إلى ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها الشركة.