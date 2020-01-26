شكرا لقرائتكم خبر عن «الهندسة الكيميائية والنووية» تعقد جمعيتها العمومية العادية بعد اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، جمعيتها العمومية، الأحد، بقاعة المهندس عثمان أحمد عثمان، بمقر النقابة العامة للمهندسين، بعد مرور ساعتين على الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية لشعبة، واكتمال النصاب القانوني.

ورحب المهندس خالد العطار، رئيس الشعبة، بمهندسي الشعبة الحضور، وأشار «العطار» في كلمته، إلى نجاح الشعبة خلال العام الماضي، في إحداث تعديل كبير في مجالات الهندسة الاستشارية والتخصصات الدقيقة، واستحداث مجالات في الهندسة الاستشارية فيما يخص الهندسة النووية، مضيفًا أن قائمة الاستشاري في الأعوام السابقة كانت تشمل مجالين فقط، ولكن تم زيادتها إلى ستة مجالات، الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من عشرين عامًا.

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وأضاف أنه من بين الأمور المهمة التي قامت بها الشعبة خلال العام الماضي لخدمة مهنة الهندسة الكيميائية والنووية ومهندسيها، هو تسجيل خريجي قسم البتروكيماويات من كليات الهندسة في شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بدلًا من تسجيلهم في شعبة هندسة البترول والتعدين، وهو ما كان يحدث في السابق، الأمر الذي أدى إلى تداخل الاختصاصات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه مصلحة كل من الشعبتين، بالإضافة إلى العديد من الأمور المتعلقة بتوصيف مهندسي الكيمياء والنووي وتوظيفهم.

واستعرض الدكتور المهندس إبراهيم إسماعيل، أمين الشعبة، بعض إنجازات شعبة الكيمياء والنووي خلال العام الماضي، والتي من بينها دراسة مشكلة تعيين مهندسي الهندسة الكيميائية، وخاصة في مجال الصناعات البترولية، وتم عمل توصيف لمهام المهندس الكيميائي لإرسالها إلى الوزارات المختلفة والشركات الكبرى للأخذ في الاعتبار عند اختيار المهندسين المناسبين للقيام بالمهام المطلوبة، وكذلك إضافة مجال النمذجة والمحاكاة للعمليات في الصناعات الكيميائية. وفيما يتعلق بالهندسة النووية، تم تعديل الصناعات النووية لتصبح: تكنولوجيا- تشغيل- صيانة المفاعلات النووية، وتداول المصادر والمواد الإشعاعي، وهندسة المعجلات ووحدات التشعيع الصناعي، ووحدات صناعة ومعالجة وتخزين الوقود النووي، إنتاج ومعالجة النظائر المشعة، ورقابة الجودة والتقييم والتفتيش في الصناعة باستخدام المصادر الإشعاعية.

بدلًا من: تكنولوجيا المفاعلات النووية وتشغيل المفاعلات النووية- تداول المواد المشعة، والأمان النووي- معالجة المخلفات المشعة والتخلص منها.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح أمين الشعبة، عمل ملتقى هندسي كل 6 شهور، لمهندسي الشعبة للمشاركة الإيجابية والعمل داخل الشعبة.