شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 60 من العاملين بمدينة شبراخيت للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالبحيرة بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، الأحد، حملات مرور مفاجئة على المصالح الحكومية للتأكيد على الانضباط الإدارى، أسفرت عن إحالة عدد 60 من العاملين بها للتحقيق.

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واكتشفت اللجنة -بحسب بيان- تغيب وتأخير 25 من العاملين بالإدارة التعليمية و16 من العاملين بالإدارة الصحية، وكذلك الوحدات الصحية منهم 9 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر السابى و6 بالوحدة الصحية بزمزم و4 بالوحدة الصحية ومركز شباب أمام حكيم.

ويأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

وشدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.