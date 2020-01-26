شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: حالة الجراد تحت السيطرة الكاملة.. ولا داعي للقلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أبناء المحافظة بأن الوضع آمن فيما يتعلق بظهور الجراد بمدينتي حلايب والشلاتين، وأنه يتابع بنفسه على مدار الساعة جهود المكافحة، موضحاً أن غرفة عمليات المحافظة رصدت منذ يوم الجمعة تجمعات من حوريات الجراد الصحراوى في العمر الخامس بمنطقة أبورماد، وعلى الفور اتخذ العديد من الإجراءات الإحترازية.

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وكشف المحافظ في بيان، الأحد، أن الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، تواصلت مع المهندس مصطفي السيد، نائب وزير الزراعة، لابلاغه بالوضع، وطلبت تعزيزات للوسائل المستخدمة في مكافحة الجراد، وأبلغها نائب وزير الزراعة بأن الوزارة وفرت 6 طن مبيدات لتعزيز فرق المكافحة.

وقال المحافظ إن «حالة الجراد تحت السيطرة الكاملة، ولا داعي للقلق منها»، مؤكداً أنه كلف رئيسي مدينتي حلايب والشلاتين بمرافقة فرق مكافحة الجراد التي أرسلتها وزارة الزراعة بناء على طلب المحافظة، مع تقديم أي مساعدات تحتاجها هذه الفرق وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدتها، تأكيداً للدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين بشكل عام ولأبناء حلايب والشلاتين بشكل خاص.

وأشار إلى أن فرق المسح والمكافحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة مازالت تواصل عملها بالصحراء الجنوبية الشرقية على ساحل البحر الأحمر لرصد أية تجمعات جديدة ومكافحة التجمعات التي تم رصدها.