شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع استعدادات مؤتمر الترويج لمشروعات «اقتصادية قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، لمتابعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية الذي سيُعقد بمدينة الجلالة، مارس المقبل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المهندس يحيى زكي، إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل في كونه سيشهد التوقيع على اتفاقيات لعدد من المشروعات والاستثمارات المهمة، مُضيفاً أنه يُعد فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جولة لهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا جولات سياحية للتعرف على الإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوى.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المؤتمر سيشهد عرضًا عن وضع المنطقة الاقتصادية وموقفها سابقاً، إلى جانب رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه يتم التنسيق بينه وبين مجموعة من سفراء الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، وسيتم إعطاء الفرصة لعدد من المستثمرين الأجانب لتقديم عروض خلال المؤتمر.