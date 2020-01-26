شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأمريكية للتنمية تنظم احتفالية لتكريم صغار مزارعي البطاطس في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاثنين، احتفالية لتكريم صغار المزارعين المشاركين في برنامج التعاون الذي تم طرحه العام الماضي بهدف تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين سبل معيشة المزارعين وزيادة الشفافية والاستدامة في سلسلة القيمة لحاصلات البطاطس، بحضور بحضور شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور وليد سلام مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

ووفقا لبيان صحفي أصدرته الوكالة تتضمن الزيارة جولة تفقدية في مزرعة بطاطس بقرية دلاص بمحافظة بني سويف للتعرف على مراحل زراعة البطاطس والتحضير للموسم الجديد وذلك بالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر، موضحاً أن الشراكة بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص سوف تسهم في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الإلتزام بتطبيق المعايير الدولية للممارسات الزراعية.

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ومن جانبه قال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، :«إن الزراعة تعد الجانب الحيوي في الإقتصاد المصري، ونستهدف المشاركة مباشرة مع المزارعين لتشجيع الإبتكار ونقل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات الزراعية مع ضمان زيادة إلانتاجية والجودة».

وأضاف شلباية، أن سوق إنتاج البطاطس في مصر يحتاج إلى التوزان في تلبية إحتياجات تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج، وعدم تركيز الجهود المصرية على إستيراد تقاوي البطاطس من مكان المنشأ الواحد وهو الإتحاد الأوروبي حالياً، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبياً على توافر تقاوي البطاطس بأسعار مناسبة للمزارعين،

وشدد شلباية، على أن أن مصر تحتل المرتبة رقم 14 على العالم، بإنتاج يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، وهو ما يضفي أهمية على دور الشركة في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تنفيذ برنامج لإنتاج تقاوي البطاطس في مصر، بإستقدام واستحداث 6 أصناف من تقاوي البطاطس الأمريكية، وتسجيلها رسمياً في مصر للإستفادة منها في تلبية إحتياجات صغار المزارعين المصريين من هذه التقاوي التي يتم زراعتها في الدلتا ووادي النيل، ويتم تسويقها من خلال نظام الزراعة التعاقدية مع 4 آلاف مزارع مصري، وفقاً لأسعار السوق بما يحقق أعلي عائد لصغار المزارعين حتي لا ينصرف عنا في الموسم التالي.