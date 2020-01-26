شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يرأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم لإقامة مشروعات حقيقة تساهم في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤّسه، الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، الذي استعرض الموقف التنفيذي لمرافق منطقة بلبيس الصناعية ومتابعة أعمال توصيل خطوط المياه المرشحة ومد خطوط الطرد والانتهاء من عمل العدايات النفقية وبوستر المياه وإقامة المحولات الكهربية وأعمال الرصف لتحسين بيئة العمل ولخدمة الاستثمار بالمنطقة.

ووافق مجلس إدارة المناطق الصناعية على تكليف شركات مياه شرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات بتحديد القيمة التقديرية لسعر ترفيق المتر الواحد لبعض قطع الأراضي بمنطقة بلبيس الصناعية والعرض على مجلس الإدارة لتحديد السعر النهائي لمتر الأرض بعد إضافة الترفيق.

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وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على مراجعة الدراسة الفنية المقدمة لترفيق المنطقة الصناعية بناحية بساتين الإسماعيلية مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلافي أي ملاحظات قد تعوق تنفيذ الأعمال بالمنطقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الالتماسات المقدمة من المستثمرين بشأن القطع الصادر بشأنها قرار سحب للعرض على المجلس للبدء في إرجاء تنفيذ القرار وإعطاء مهلة للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات السحب لعدم الجدية وكذلك مناقشة الطلبات المقدمة بخصوص التنازل عن القطع للغير وتغيير النشاط.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل مالديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني، واللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندسة أميرة عبيد، مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، وممثلين عن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ورئيس جمعية مستثمري بلبيس.