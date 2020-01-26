شكرا لقرائتكم خبر عن جدولة مديونيات مستثمري البحر الأحمر لـ«الكهرباء» على 4 سنوات دون فوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مع المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على جدولة المستحقات المالية والديون المتأخرة على مستثمري القطاع السياحي ودفعها على 4 سنوات دون فوائد، وخصم 10% على إجمالي المديونية في حالة دفعها كاملة دون تقسيط.

واكد رئيس شركة الكهرباء، الأحد، أنه خلال شهر إبريل المقبل سيتم ربط مدينة مرسى علم والقرى السياحية الواقعة بين مدينتي القصير ومرسى علم حتى برنيس على الشبكة الموحدة للكهرباء.