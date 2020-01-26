شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. حملات مكبرة على المطاعم الصينية بـ7 محافظات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا.





السيسى يتابع مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وتعزيز دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

السيسى يتسلم وسام سان جورج الألمانى

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، وسام "سان جورج" الألمانى تقديراً لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى مصر. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم تسليم الوسام للرئيس السيسى من قِبَل "هانز يواخيم"، رئيس الوفد الألمانى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "زيمبر أوبرنبال" بمدينة دريسدن الألمانية، والذى أشار إلى أن تقليد الرئيس بوسام "سان جورج" لهذا العام جاء تقديراً لجهوده الحثيثة فى شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار فى مصر فى ظل محيط إقليمى مضطرب، فضلاً عن الدور الريادى له فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذى عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، موضحاً أنه سبق تقديم هذا الوسام من قبل لعدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسئولين من بينهم ملكة السويد والرئيسين الروسى والروماني.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام النجم الساحلي.. كهربا أساسيا

استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة النجم الساحلى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل المتوقع كلاً من : محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، ديانج، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، كهربا، وجونيور أجاي.





"الصحة" تشن حملات مكبرة على المطاعم الصينية بـ7 محافظات بسبب فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد والتأكد من آليات طهى الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن.

وأضافت وزارة الصحة، أنه سيتم التفتيش الكامل على جميع العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينين والكشف عن المشتبه فى إصابتهم بأعراض كرونا فيرس وتابعت وزارة الصحة أنه سيتم تحويل الحالات المصابة بكرونا إلى غرف العزل والمستشفيات التى تقوم بعلاج هذه النوعية من الحالات.

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة ودرجات تصل الصفر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد أجواء شديدة البرودة بكافة الأنحاء، وسط فرص لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق. وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم على كافة الأنحاء.





تحرك عاجل من مصر لحماية طلابها فى الصين من كورنا

حذرت جامعة بنها طلابها الذين يدرسون فى مدن الصين المختلفة والذين تزيد أعدادهم عن 100 عضو منهم فى حدود 50 عضوا فى مدينة ووهان من فيروس كورنا المنتشر حاليا، والذى تتابعه الجامعة عن كثب، وأهابت الجامعة بجميع أبناء الجامعة وأسرهم فى الصين، وخاصة فى مدينة ووهان، الحذر واتباع الإجراءات الوقائية التى أقرتها وزارة الصحة الصينية من أجل الحفاظ على سلامتكم ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وأعلنت جامعة بنها عن مجموعة إجراءات احترازية فى إطار زيادة التواصل مع طلابها بالصين لمتابعة الوضع الوبائى وإنتشار فيروس كورونا، بهدف التواصل الدائم مع أبناء الجامعة فى الصين والتضامن معهم ومع أسرهم.

الأهلى يعير صلاح محسن لسموحة مقابل مليون و250 ألف جنيه

أعار مسئولو النادى الأهلى صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

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علاج جديد لفيروس كورونا اختبر بنجاح على 7 مصابين

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، نقلا عن وسائل إعلام صينية، عن نجاح علاج جديد لفيروس كورونا القاتل، حيث تم اختباره بنجاح فى علاج 7 مصابين، وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد، أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفى شخص فى العالم وأدى لوفاة 56 شخصا فى الصين.

تجدد القتال فى ليبيا

أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها، تجدد القتال فى، وأن قوات الجيش الوطنى تتقدم نحو مصراتة، وفيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح فى ليبيا والذى يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، معربة عن أسفها لما وصفته بالانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح، وذلك حتى بعد الالتزامات التى تعهدت بها البلدان المعنية فى هذا الصدد خلال المؤتمر الدولى المعنى بليبيا والذى عقد فى برلين قبل أسبوع.

اشتعال النيران داخل طائرة إيرانية

قال التلفزيون الإيرانى، اليوم الأحد، أن النيران اشتعلت فى طائرة إيرانية، كانت فى رحلة داخلية بين مدينتى جرجان وطهران. وكانت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين، قد قدموا شكوى ضد المرشد العام الإيرانى على خامنئى والحرس الثورى، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين فى 8 يناير الجارى، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها، وفق ما ذكرته فضائية العربية.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، ويُخضع القانون هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.





تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى فى جنوب سيناء

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى اليوم، جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، لأعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، بطور سيناء، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

رئيس الوزراء يكلف بترشيد وحوكمة الإنفاق بالمؤسسات الصحفية القومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة واستعراض خطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.





البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيى رجالها وقوفا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.

«تشريعية النواب» توافق على شراء 1300 عربة سكة حديد بمليار و16 مليون يورو

وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة نبيل الجمل، على اتفاقيتين، حيث أقرت عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون فيهما.

وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى اجتماع ثلاثى حول سد النهضة

توجه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى واشنطن، للمشاركة فى اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والذى يعقد هناك يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، وتجرى هذه المفاوضات بمشاركة واشنطن والبنك الدولى من أجل الوصول إلى توافق بين مصر وإثيوبيا حول قواعد ملء وإدارة السد. كان من المأمول، التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن، خلال الاجتماع الماضى فى واشنطن منتصف الشهر الحالى، لكن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء للتوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد.

المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذى يساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية، وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.