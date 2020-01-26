شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وتعزيز دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية فى شتى القطاعات، فضلًا عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية فى التصنيع.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتابع مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.