شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع مع العصار جهود تطوير شركات ومصانع وزارة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وتعزيز دورها فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وكذلك التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية فى شتى القطاعات، فضلًا عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية فى التصنيع.