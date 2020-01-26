شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: رئيس فريق الادعاء فى محاكمة الرئيس الأمريكى يتهم ترامب بتهديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال آدم شيف ، رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد ، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن" بعد.وشن ترامب في وقت سابق من اليوم ، هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قُصد به ذلك".

من جهته ، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن اجراءات العزل، والتى وصفها بـ"خدعة المساءلة"، هى تدخل صارخ فى الانتخابات الأمريكية، لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر :" خدعة المساءلة هى تدخل صارخ وهائل فى الانتخابات، ولم تحدث بهذا الشكل من قبل، واليسار الراديكالى، والديمقراطيون الذين لايفعلون شئ، رأوا القضية تتدمر وتذهب هباءا، على مدار ساعتين فى الجلسة".

وجدد الديمقراطيون طرحهم قضية عزل ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث قال النائب آدم شيف مرارًا وتكرارًا إن ترامب قام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مجلس النواب، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وعلى الجانب الآخر، دافع الجمهوريون عن ترامب حيث قال الجمهوري لانكفورد إن زعماء مجلس النواب يعتمدون على تفاصيل "قضايا السياسة" مثل فصل السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وقال إن ترامب كان "محبطا" من مواجهة التحقيق الروسي وكان يتصرف بشكل مناسب.

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ووفقا للتقرير يقول أعضاء مجلس الشيوخ ومساعدوه في كل حزب أن هناك مجهودًا في الأعمال لعقد جلسة محاكمة قصيرة صباح الجمعة الماضية فقط للاستماع إلى بداية المرافعات الافتتاحية من محامي الدفاع للرئيس ترامب ومن ثم السماح لأعضاء مجلس الشيوخ مغادرة المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة، لكن يبدو أنها اكتسبت قوة مع انتشار كلامها من خلال المؤتمرين الجمهوري والديمقراطي.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن قادة مجلس النواب بحجاة إلى سماع الشهود في المحاكمة.

وقال شومر: "لا أرى كيف يمكن لأي عضو في مجلس الشيوخ، ديمقراطي أو جمهوري، أن يجلس، ويستمع إلى آدم شيف ومديري المساءلة في مجلس النواب ولا يطلب شهودًا ووثائق".

وفي نفس السياق، قالت السناتور الديمقراطية كامالا هاريس، التي كانت في السابق محامية عامة في كاليفورنيا، إن محاكمة العزل "ليست عرضًا تلفزيونيًا" ويجب أن تركز على الحقائق - وليس الترفيه، وفقا لشبكة سي ان ان الامريكية.