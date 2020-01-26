شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تشن حملات مكبرة على المطاعم الصينية بـ7 محافظات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى عن شن حملات مكبرة على المطاعم الصينية والأجنبية فى مصر لتأمين أغذية المصريين وتفعيلا لسبل الرقابة الصحية بالتزامن مع حالة الفزع التى تجتاح العالم من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكليف المحافظين بحصر المطاعم الصينية مجددا لفرض سبل الرقابة عليهم بشكل صارم منعا لتسرب وباء كرونا إلى البلاد والتأكد من آليات طهى الطعام وسلامته للمترددين على المطاعم مشيرة إلى أن الحملات تشمل 7 محافظات حتى الآن.

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وأضافت وزارة الصحة، أنه سيتم التفتيش الكامل على جميع العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية وكذلك مراجعة ضوابط عمل العاملين الصينين والكشف عن المشتبه فى إصابتهم بأعراض كرونا فيرس وتابعت وزارة الصحة أنه سيتم تحويل الحالات المصابة بكرونا إلى غرف العزل والمستشفيات التى تقوم بعلاج هذه النوعية من الحالات.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد من جانب أقسام الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول المختلفة مع مناظرة جميع القادمين من الخارج بعيادات الحجر الصحى مع تحرير كروت المراقبة الصحية للقادمين من الخارج ومتابعة الحالات على مدار 14 يوما من جانب ممثلين من مكاتب الصحة فى جميع أنحاء الجمهورية لافتا إلى أنه تم تعميم منشور بتعريف الحالات والتعامل معها والاجراءات الخاصة بمكافحة العدوى للفريق الطبى.

وحذرت وزارة الصحة المسافرين من الإصابة بالمرض خاصة المسافرين لدولة الصين مؤكدة أنه يجب البعد عن مرضى الجهاز التنفسى وغسل الأيدى جيدا وتجنب الاتصال بالحيوانات الحية والميته والبرية وكذلك الأسماك مع تغطية الفم جيدا وطالبت بتجنب السفر للصين الا فى حال الضرورة القصوى كما طالبت المصريين بالصين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والبعد عن الزحام والأسواق وطهى الطعام جيدا ذا المصدر الحيوانى مع الاهتمام بالصحة العامة.